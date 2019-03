Felipe Juan Froilán vs Victoria Federica

Si les preguntaran en qué se parecen Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, quitando el físico, la sangre azul y el amor por el deporte, tan característico de la Familia Real, pocas semejanzas se encuentran entre los dos hermanos. Los hijos de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar no se parecen prácticamente en nada y así lo han dejado ver cada vez que han tenido ocasión.



Aunque son dos años lo que se llevan entre ellos, la diferencia entre sus personalidades es abismal. Froilán es el travieso de los Borbón- Marichalar y su hermana pequeña, la viva imagen de su madre.



Desde que vino al mundo 'Pipe', como le llaman cariñosamente en su familia, ha conquistado a las cámaras con su espontaneidad, sus trastadas y los puntos cómicos que ha aportado con su presencia en los eventos de la Casa Real. Entre los que han pasado a la historia están: su famosa patada a un paje en la boda de los Príncipes de Asturias o el accidente que tuvo, hace unos días, con una escopeta de caza con la que se disparó en un pie.



Victoria, en cambio, si por algo ha destacado, es por su saber estar. Siempre de la mano de su madre, la pequeña de 11 años está acostumbrada a poner su mejor cara en público. No hay más que ver el día de su Primera Comunión. La niña no quitó la sonrisa ni un momento, a diferencia de Froilán, quien, vestido de marinerito, se pasó toda la ceremonia con una cara hasta los pies.



Aunque son la noche y el día, en muchas ocasiones, van juntos como buenos hermanos y nos dejan fotografías muy tiernas, en Navidad o cuando se van de vacaciones. Momentos donde podemos verles, sobretodo, practicando deporte. De hecho, el esquí y la hípica son sus preferidos. Algo tendrían que tener en común ¿no?