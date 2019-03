Federico de Dinamarca y Mary Donaldson bautizan a sus mellizos

Por fin se ha celebrado el tan esperado bautizo real de los mellizos de Dinamarca. Los hijos de Federico y Mary Donaldson han sido bautizados tres meses después de su nacimiento con sus hermanos Christian e Isabella como testigos, ya que el padrino, el Príncipe Felipe de Borbón, no pudo acudir por encontrarse de visita en Oriente Medio.

No ha sido hasta ahora cuando hemos sabido cómo se llamaban los pequeños que, según la tradición danesa, no se hacen públicos sus nombres hasta que no reciben el bautismo. Así que ya sabemos que los pequeños se llaman Vicente Minik Frederik y Josefina Sofía Ivalo Mathilda.

Muy elegante, con un vestido azulón y un favorecedor tocado, Mary Donaldson acudía a la Iglesia de Copenhague cargando a uno de los bebés, mientras su esposo, el Príncipe Federico, llevaba el otro.