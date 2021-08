El estilo propio de Gabriella de Mónaco que la convierte en todo un referente de la moda

La princesa Charlène ha vivido un año bastante complicado, pues en su viaje a Sudáfrica le detectaron una grave infección, la cual no le permitió su vuelta a Mónaco y tuvo que recuperarse allí durante todos estos meses. Después de este calvario, la princesa se ha podido reunir con su familia, y así lo ha querido compartir en su perfil de Instagram.

Fotografía donde posaba con sus dos hijos mellizos, Gabriella y Jacques y su marido el príncipe Alberto. La publicación llegó en el momento perfecto para romper los rumores de su supuesta crisis con el príncipe. Aunque esto no fue lo único relevante de la publicación, pues el nuevo look de la pequeña de tan solo seis años no pasó desapercibido para nadie.

La pequeña royal ha aparecido con un corte de pelo totalmente sorprendente, inventado por ella misma, y así lo ha explicado su madre, ya que ha sido la pequeña quien ha decidido el corte de su flequillo, el cual no ha pasado desapercibido para nadie. "¡Gabrielle decidió cortarse el pelo! Lo siento mi Bella, hice todo lo posible por arreglarlo", comentaba su madre junto a la fotografía.

Aún así, no es la primera vez que la niña está en el foco de la prensa, ya que normalmente suele dejar a todos sin palabras con sus looks y cortes de pelo, los cuales han hecho que se convierta en una apasionada de la moda. A pesar de que aún es pequeña, parece que la hija de Charlène quiere seguir los pasos de su prima, Carlota Casiraghi, y su tía Carolina.