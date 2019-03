La princesa Letizia viste de Felipe Varela en su primer acto oficial junto al príncipe Felipe tras la abdicación

LOS MEDIOS EXTRANJEROS ALABAN EL ESTILO DE LA FUTURA REINA DE ESPAÑA

Desde Francia hasta México, parece ser que el corazón extranjero está entusiasmado con la princesa Letizia y su glamouroso estilo. Los halagaos no dejan de sucederse a lo largo y ancho de este mundo, y es que los looks de Letizia no paran de ser alabados, así como que los futuros Reyes de España tienen el visto bueno fuera de nuestras fronteras. En su primer acto oficial tras conocerse la abdicación del Rey, la princesa ha vestido de su diseñador de cabecera, Felipe Varela, que seguramente será el mismo que la vista en su entronización.