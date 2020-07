Ernesto de Hannover se ha visto de nuevo envuelto en la polémica tras un violento altercado que protagonizó en la madrugada del miércoles con la policía de la localidad austríaca de Grünau, según ha informado el periódico Kronen.

Al parecer los agentes recibieron una llamada de auxilio del marido de Carolina de Mónaco, quien reveló que estaba tirado en una zanja y que terceras personas intentaban asesinarlo. Cuando la policía llegó al lugar, no había rastro del príncipe.

Finalmente lo encontraron en su pabellón de caza de Grünau donde gritó a los agentes para expulsarlos de su propiedad. Según el informe, Ernesto se puso muy agresivo y agarró a uno de los oficiales por la cabeza. El agente se defendió dándole un golpe que le dejó en el suelo, siendo entonces cuando Hannover les amenazó con un afilado cuchillo de unos 30 centímetros.

Tras levantarse del suelo, Ernesto le dio un puñetazo a uno de los policías, al que sorprendió que estuviera tan extremadamente agresivo, por lo que decidió internar al príncipe en el departamento de psiquiatría de una clínica.

Pero según la versión de Hannover, aseguró que tenía hipoglucemia y que llamó al teléfono de emergencias: "Les dije que vinieran deprisa porque me sentía mal, pero no sé por qué vino la policía". Añade además que los agentes le atacaron sin motivo, por lo que él se defendió: "Me sorprendió mucho que fueran tan insolentes. Me esposaron, me bajaron los pantalones y luego me arrastraron por la habitación".

Asegura además que uno de los policías le golpeó en la cara: "Creo que estaban borrachos. Luego me encadenaron. No me dejaron salir durante cinco horas". Además declara que piensa presentar una querella para demostrar que fue víctima de la violencia policial, y como muestra se ha dejado fotografiar por el mismo periódico para mostrar su hematoma en el rostro y pequeñas heridas en el pecho, en el codo y en una mano.

La Fiscalía de Wells tiene otra versión y acusan a Hannover de amenazas peligrosas, lesiones corporales graves, intento de lesiones corporales graves e intento de resistencia a la autoridad pública. Añade también que el príncipe amenazó varias veces de muerte a los oficiales.