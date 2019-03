El abrigo de Zara de la reina Letizia del que todo el mundo habla

POR 79.95 EUROS PUEDES HACERTE CON ÉL

La reina Letizia es también la reina de las tendencias. Sus looks son observados por miles de ojos a lo largo y ancho de este mundo y, con motivo de un acto de la Marca España, se colocó un abrigo de Zara rojo con volantes en las mangas de la nueva temporada, que cuesta 79.95 euros, del que todo el mundo habla. Acompañó el look con una blusa de Roberto Verino y unos pantalones de Hugo Boss, maquillaje sencillo y melena suelta, un estilismo que no ha pasado desapercibido.