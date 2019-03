Los duques de Cambridge presentan en sociedad a su hijo muy emocionados

Los duques de Cambridge presentan en sociedad a su nuevo hijo ante las puertas del hospital St Mary de Londres. Después de tanta espera y que los nervios casi nos terminen devorando por dentro ya podemos poner cara al nuevo sucesor al trono de Inglaterra y lo cierto es que es una auténtica monada y muy parecido a Kate, algo con lo que también coincide su ilusionado papá. "Se parece a Kate, gracias a Dios", decía ante los allí presentes.

La puerta de la clínica estaba abarrotada de personas y es que la presentación del 'royal baby' ha causado tal expectación que la posición para poder conocer al nuevo príncipe era un reto más que imposible. Pero, gracias a la prensa que lleva instalada ante el hospital varios días, por fin conocemos al nuevo príncipe.

El príncipe, vestido con una camisa del mismo tono azul claro, estaba exultante con su pequeño en brazos. "Tiene un buen par de pulmones, eso está claro", afirmó el orgulloso padre. "Es un niño grande, pesa bastante", añadió Guillermo, en alusión a los 3,8 kilos que registró su primogénito al nacer. En cuanto al nombre del futuro rey, el hijo del príncipe Carlos y la difunta Diana no desveló el misterio, al afirmar que "aún estamos trabajando en ello".



"Es la primera vez que lo vemos, en realidad, así que estamos aprovechando para conocerle", declaró. Catalina afirmó a su vez que era un momento "muy emotivo" y "especial". "Cualquier padre sabrá lo que se siente", añadió la duquesa, que bajo su vaporoso vestido mostraba los restos de la tripa del embarazo.

El hijo de la pareja nació ayer a las 16:24 hora local en la privada ala Lindo del Hospital de St Mary en Paddington en Londres ante la orgullosa mirada de su padre: "No podríamos estar más felices". Pero no fue hasta las cuatro horas después cuando se realizó el anuncio oficial, dejando a los padres disfrutar de unas cuantas horas de intimidad.



El bebé, tercero en la línea de sucesión al trono, desplazando el príncipe Harry a cuarta posición y al Duque de York a quinta, recibirá el tratamiento de Su Alteza Real y el título de Príncipe de Cambridge por un decreto de la Reina a principios de este año, aunque no será soberano hasta dentro de medio siglo o más.

Los Duques de Cambridge vuelven a casa

Guillermo y Catalina abandonaron este martes el hospital Saint Mary de Londres con su primer hijo. La flamante familia dejó el centro hospitalario poco antes de las 18.15 horas en medio de una gran expectación mediática y los padres hablaron con la prensa antes de dirigirse al palacio de Kensington, donde podrían pasar al menos sus primeros días.