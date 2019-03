Donald Trump intentó conquistar a la princesa Diana De Gales

Parece ser que el conocido magnate del mundo de los negocios, Donald Trump, intentó mantener una relación con Diana De Gales. Aunque nunca llegaron a nada, a raíz del divorcio de la que fue Princesa de Gales, el millonario comenzó a interesarse mucho por ella. El diario británico, The Sunday Times, ha sacado a la luz información que indica que Trump quería algo más que una amistad.

"La bombardeaba en el Palacio de Kensington con enormes ramos de flores que valían cada uno cientos de libras", ha relatado la periodista Selina Scott. Además ha asegurado que la conquista por parte del empresario comenzó en 1996, cuando la aristócrata se divorció del príncipe Carlos.

La periodista también relata que la Princesa estaba preocupada sobre cómo debía comportarse con el magnate."Estaba sentada al lado de Diana en una cena privada y me explicó el bombardeo floral de Trump. '¿Qué voy a hacer?', me preguntó. 'Me da escalofríos'. 'Tíralas a la basura', le dije, y ella río", cuenta Selina.

En cuanto a Donald, no se ha quedado callado ante tal información, y un portavoz del empresario ha declarado a The Sunday Times: "Ambos tuvieron una gran relación, se gustaban mucho mutuamente, pero nunca surgió nada".