Doña Letizia se convierte en “la princesa del rock”

Nuestra Letizia cada día está más acostumbrada a llevarse todo el protagonismo, vaya donde vaya, esté con quien esté. Por la mañana “Leti” eclipsó la visita del Papa Benedicto por su ropa y por la noche anuló a Bon Jovi y su premio, que quedaron de lado ante los saltos y gritos de nuestra “princesa del rock”.

Por la mañana Letizia optó, para el acto oficial gallego, por una falda y chaqueta gris claro, de su diseñador fetiche, Felipe Valera. Modelo que eligió para la entrega del Garbanzo de plata en el mes de mayo.

La princesa ha sido criticada por repetir el conjunto y por llevar un abrigo blanco.

Según rigen las normas: no se puede ir de blanco, excepto las reinas católicas, cuando se visita el Vaticano; pero no cuando es el Papa quien se desplaza. Por tanto, Letizia no se saltó el protocolo cuando el Papa acudió a nuestro país.

Pero si creíamos haber visto o dicho todo sobre la Princesa de Asturias...no es así. Hemos descubierto qué hay tras ese semblante serio. ¿Quién se esconde debajo de la fachada de la princesa Letizia? Una rockera de pantalón de cuero.

Letizia culminó el histórico día del Papa con una noche de amigas en el concierto de Jon Bon Jovi, en Madrid. La princesa viajó en el mismo día a Madrid justo a tiempo para colgar el traje gris y embutirse en unos ceñidos pantalones negros de cuero, con camiseta de tirantes negra.

Afinó la voz y preparó la melena para saltar, cantar y gritar con un grupo de amigas; mientras el Príncipe Felipe se quedaba en casa con las niñas su mujer pudo saludar al atractivo cantante.