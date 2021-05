El desgarrador relato del príncipe Harry sobre la noche en la que Meghan Markle pensó en suicidarse

El príncipe Harry y Meghan Markle decidieron hacer más de un año poner tierra de por medio y abandonar la Casa Real Británica para iniciar una nueva vida en Los Ángeles junto a su hijo Archie.

Un cambio radical en el que profundizaron durante su entrevista con Oprah Winfrey, de la que se sacaron muchos titulares debido a algunas de sus polémicas declaraciones, entre las que destacaron la de los pensamientos suicidas por parte de Meghan.

Ahora Harry y Oprah coproducen un documental, ‘The Me You Can´t See’, en el que tratan sobre las enfermedades mentales, y ha sido ahí donde el hermano del príncipe Guillermo ha hablado sobre lo que sucedió aquella noche en la que su mujer pensó en quitarse la vida.

Fue la noche del 16 de enero de 2019, justo antes de salir hacia un evento en el Royal Albert Hall, cuando la exactriz estaba embarazada del pequeño Archie: “Lo que le impidió llevarlo a cabo fue lo injusto que sería para mí después de todo lo que le había pasado a mi madre y ahora perder a otra mujer en mi vida, con nuestro bebé dentro de ella”.

El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle | Gtres

Harry señala además: “Lo más aterrador para ella fue su claridad de pensamiento. Ella no había 'perdido la cabeza'. Ella no estaba loca. No se automedicaba, ya fuera con pastillas o con alcohol. Ella estaba absolutamente sobria, estaba completamente cuerda. Sin embargo, en el silencio de la noche, estos pensamientos la despertaron".

Por otro lado, el nieto de la reina Isabel II también se avergüenza de la forma en la que lo manejó: “Por supuesto, debido al sistema en el que estábamos y las responsabilidades y los deberes que teníamos, tuvimos un abrazo rápido, y luego tuvimos que cambiarnos y saltar en un convoy con una escolta policial y conducir hasta el Royal Albert Hall para un evento de caridad y luego sal a una pared de cámaras y finge que todo está bien. No había una opción para decir: '¿Sabes qué? Esta noche no vamos a ir. Porque imagina las historias que surgen de eso".

A continuación, Harry relata lo que sucedió después: “Mientras mi esposa y yo estábamos en esas sillas, agarrándonos de la mano, en el momento en que se apagan las luces, Meghan comienza a llorar”, dijo. “Siento lástima por ella, pero también estoy realmente enojado conmigo mismo porque estamos atrapados en esta situación. Estaba avergonzado de que se pusiera tan mal. Me avergonzaba ir con mi familia. Porque, para ser honesto contigo, como muchas otras personas de mi edad probablemente podrían identificarse, sé que no voy a obtener de mi familia lo que necesito".

