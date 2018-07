El descuido de la reina Letizia con su maquillaje durante su visita a Holanda del que todo el mundo habla

La reina Letizia encandiló a todo el mundo de rojo con el impresionante Stella McCartney que se colocó para el 50 cumpleaños de Guillermo de Holanda. Su look ha sido de lo más comentado, al igual que su descuido con el maquillaje.

Y es que como puede pasarle a cualquiera, a la Reina se le mancharon los dientes con el carmín rojo que llevaba a juego con el vestido. Algo que no ha pasado desapercibido para los avispados ojos de los paparazzis que han inmortalizado el momento del que ahora habla todo el mundo.

No sabemos si es que nadie de su séquito se dio cuenta o no quiso decírselo, al igual que el Rey Felipe, que tampoco le avisó del percance. Aun así, estaba guapísima, y este tipo de cosas son de lo más comunes, seas Reina, o no.