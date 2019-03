Cressida Bonas, la última `adquisición´ del príncipe Harry

A estas alturas todos sabemos que el príncipe Harry es todo un Don Juan y que las prefiere rubias. Por eso no nos extraña que Cresside Bonas sea la nueva conquista del principito inglés. Las piernas interminables de la modelo y su cara de muñeca con increíbles ojos azules seguro que han dejado prendado al príncipe.

Y juntos pero no revueltos acudieron al estreno europeo en Londres de la nueva película de Batman. Se tomaron muchas molestias para convencer a los fotógrafos de que no estaban juntos, parece que Harry no sabe que esa táctica nunca funciona. Acudieron por separado pero más tarde, en la fiesta de la premier, se volvieron inseparables y compartieron más que confidencias.

Los esfuerzos de la pareja por pasar desapercibidos fueron en balde. Hay testigos que aseguran que entre el tercero en la línea de sucesión al trono inglés y la espectacular modelo, hubo esa noche más que besos y abrazos.

¿Será esta la rubia definitiva que hará sentar la cabeza al príncipe?