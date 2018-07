Corinna responde a su exmarido en la lucha por mantener su apellido de casada

Corinna Sayn-Wittgenstein se ha visto obligada a defenderse después de que hace unos días el medio LOC publicara unas declaraciones del príncipe Alexander zu Sayn-Wittgenstein, exsuegro de Corinna, acusándola de no tener derecho a utilizar el apellido ni utilizar el título de princesa desde el momento en que se divorció de su hijo, el príncipe Casimir, en 2005 quien también ha participado en estas acusaciones.

Pero Corinna no se ha quedado callada y ha querido responder a los que fueran su marido y su suegro: "La posición jurídica confirma claramente y sin ambages que las declaraciones atribuidas a Alexander Furst Sayn-Wittgenstein y al príncipe Casimir son falsas. La familia nunca antes me había planteado estos problemas, ni durante el matrimonio ni en los 12 años trascurridos desde el divorcio. Me complace constatar que estos asuntos quedan ahora aclarados", afirma Corinna.

Estas palabras han sido apoyadas por una importante letrada, quien ha asegurada que Corinna está en todo su derecho de llevar el apellido: "En lo que respecta al derecho alemán, la posición es clara. A Corina zu Sayn-Wittgenstein le asiste el derecho pleno y legítimo de haber hecho uso del apellido tras casarse y de seguir utilizando el apellido de casada tras divorciarse. Por este motivo, tampoco hay limitación alguna respecto del uso por parte de ella ya que forma parte de su nombre y no existe de manera independiente a este", concluye.