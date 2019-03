Corinna organizó la luna de miel de los Príncipes de Asturias

Desde que hace unas semanas la princesa Corinna concedió una serie de entrevistas, tras las que ha recibido amenazas por haber roto públicamente su silencio, parece que todo lo que tiene que ver con ella es noticia. La alemana está en boca de todo el mundo y ahora ha sido la revista Vanity Fair la que se ha hecho eco de que fue la encargada de organizar la luna de miel de los Príncipes de Asturias.

Y es que aunque ‘oficialmente’ no consta, Corinna habría trabajado al menos en una decena de asuntos relacionados con la Casa Real o la Administración española. Así, por recomendación del Rey y de acuerdo con el príncipe Felipe, organizó el viaje de novios de Letizia y Felipe. “Apenas dormía. No se separaba de los dossieres del viaje y estaba muy preocupada de no filtrarse nada. Nos explicaba después lo complicado que había resultado organizar un viaje así, por todo el mundo y en contacto con las embajadas, sin que trascendiera nada”.

Según informa Vanitatis, los futuros reyes comenzaron su periplo por Cuenca y la Sierra de Albarrín donde se dejaron fotografiar. Pero a partir de ahí, el rastro de los príncipes se perdió gracias a las ‘mano’ de Corinna y emprendieron un viaje a Jordania, donde asistieron a la boda del heredero al trono. Después, según se rumorea, la India, Tailandia y China fueron los destinos elegidos.

Vanity Fair también revela los contactos de Corinna con Vladimir Lisin, el magnate ruso del acero, que permitieron que Putin recibiera al Rey en el Kremlin en 2005, un momento entonces delicado para España y Rusia.