‘Chi’ publica las imágenes de Kate Middleton embarazada y en bikini en El Caribe

Cuando el pasado verano la revista Closer publicó unas imágenes de Kate Middleton en ‘topless’ durante sus vacaciones al sur de Francia y la publicación tuvo que entregarle las fotos originales o enfrentarse a multas diarias de miles de euros, parecía que nadie más se atrevería a algo semejante. Pero lejos de ello, ahora es la publicación italiana Chi la que ha publicado unas nuevas instantáneas.

En ellas aparecen los Duques de Cambridge durante sus idílicas vacaciones en El Caribe paseando por la playa. Hasta aquí todo normal. Pero en las fotos se puede ver a Kate en biquini y embarazada, por lo que desde el palacio de St. James ya se han pronunciado: “Estamos decepcionados de que unas fotografías de los duques de unas vacaciones privadas se publiquen”.

Tanto la revista Closer como Chi son propiedad del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, nunca exento de polémica. Por el momento, no se sabe con seguridad si la intención se llevará a cabo. Pero si el ‘topless’ ya supuso una auténtica pesadilla, y eso que hubo un vídeo de la pareja que aún no ha visto la luz, ¿será esto otro quebradero de cabeza para la Casa Real Inglesa?