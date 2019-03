Chelsy Davy no logra superar su ruptura con el príncipe Harry

La historia entre Chelsy Davy y el príncipe Harry ha sido un constante ir y devenir, ahora sí, ahora no, estamos, no estamos... Pensábamos que verlos juntos en la boda real inglesa era la clara señal de que iban totalmente en serio.

Pero nada, poco después rompieron. El pelirrojo sigue haciendo de las suyas y Chelsy parece que no está superando la ruptura fácilmente. La hemos visto por la calle sola y con carita triste y, encima, con una calentura en el labio. La pobre no dice ni ‘mu’ pero tanto disgusto, ¡pasa factura!

Y más cuando se haya enterado de que ahora Harry tiene nueva rubia a la vista: ni más ni menos que la actriz Cameron Díaz. Según ‘Hollywood News’, como la actriz se encuentra actualmente rodando en Londres, se ha apuntado al mismo gimnasio al que acuden el príncipe y sus amigos y este no ha dudado en invitarla para irse juntos de parranda.

Ay Chelsy, si es que el pelirrojo no tiene remedio... Le gusta la fiesta, el flirteo y las chicas, si son rubias mejor que mejor, por lo que, de momento, no parece que vaya a sentar cabeza. Así que hija, a ver si lo vuestro encuentra mejor camino y si no, oyes, ¡que en el río hay muchos peces!