Se celebran 15 años de la muerte de Lady Di

Aunque hace quince años que falleció en el ‘Pont de l´alma de París, Lady Di sigue presente. Y es que la Princesa de Gales se ganó el corazón de muchos ciudadanos que todavía hoy la recuerdan.

Con su muerte, se abrió uno de los capítulos más difíciles de la monarquía británica. Pero Londres pasa página y este año no habrá conmemoraciones que recuerden su fallecimiento.

Después de tanto tiempo, Diana sigue generando mucha expectación. Y no sólo ella, sino también todo cuanto acontece en torno a sus hijos. El príncipe Guillermo y Kate Middleton son los nuevos ‘ídolos’ de su pueblo, y no son pocas las comparaciones que se hacen entre la Duquesa de Cambridge y Lady Di. Por otro lado está Harry, que no para de protagonizar polémica tras polémica. La última, su desnudo en Las Vegas.

Pero la imagen de Diana de Gales sigue intacta y hoy en día sigue generando la creación de biopics. Próximamente veremos la esperada película de su vida protagonizada por Naomi Watts.

Sea como sea, Lady Di sigue y seguirá siempre en el recuerdo…