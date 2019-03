Catherine Zeta-Jones y el príncipe Carlos de Inglaterra habrían tenido un romance hace muchos años

La revista New Idea ha confirmado una noticia que nos ha dejado a todos atónicos. El supuesto romance entre la actriz británica Catherine Zeta-Jones y el príncipe Carlos de Inglaterra a principios de los años 90.

La relación habría durado unos dos años, desde 1992 hasta 1994, desde el momento en el que ambos se conocieron en una fiesta de la alta sociedad de Londres. Por aquel entonces la actriz era una estrella emergente de televisión, estaba en el show The Darling Buds of May. Además, el medio apunta que él príncipe le hacía regalos a Catherine muy caros hasta que la relación terminó.

Una fuente de la realeza explica en la revista que: "Eran tiempos diferentes, no existía internet y menos las redes sociales. Carlos conoció a la actriz en una fiesta después de ver un episodio del show de ella. La pareja hizo migas y poco a poco fueron quedando y conociéndose", afirma.

Durante este tiempo Carlos de Inglaterra estaba casado con Diana de Gales, con quien se separó en 1996, y además se rumoreaba que estaba enamorado de su actual esposa, Camilla Parker. Pero la Reina Isabel ordenó al Príncipe acabar con el affair con Camilla y el príncipe acabó fijándose un tiempo en Catherine con quien se dice quedaban todas las semanas.