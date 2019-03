En el caso de ser madre de una niña, Meghan Markle ya tiene un regalo comprado para ella

Después de protagonizar una boda de lo más sonada, parece que Meghan Markle y el príncipe Harry ya piensan en el siguiente paso…

Semanas después de su enlace, el Príncipe y la ex actriz de 'Suits' podrían estar ya pensando en convertirse en padres. Y no solo eso, sino que además, tal y como publica en exclusiva Hello! Canadá, si tuviese una hija en un futuro, la duquesa de Sussex ya tiene comprado un regalo para ella.

Se trata de un reloj Cartier Tank Française valorado en unos 5.000 euros (dependiendo del modelo) y que Meghan compró tras enterarse de que su serie renovaba una tercera temporada. Un reloj que además lleva una inscripción muy especial para ella: "Para MM de MM".