El pasado 15 de febrero Caroline Flack, la famosa presentadora británica conocida por programas como el talent 'X Factor' o el reality 'Love Island' fue hallada sin vida en su casa de Londres a los 40 años.

Días después de conocer esta trágica noticia que dejó a muchos conmocionados, la familia de la presentadora, y ex del príncipe Harry y el cantante Harry Styles, ha decidido hacer público el mensaje que supuestamente Caroline Flack tenía pensado publicar antes de acabar con su vida.

Desde hace meses Caroline Flack vivía una situación muy complicada. Y es que recientemente renunció a presentar 'Love Island' para hacer frente a una denuncia. Según informan, la presentadora sufría una gran presión mediática tras ser denunciada por violencia doméstica tras agredir supuestamente a su novio, el tenista Lewis Burton, con una lámpara.

"He perdido mi trabajo. Mi casa. Mi capacidad para hablar. Y la verdad se me ha arrebatado para usarse como entretenimiento. No puedo pasar cada día escondida, y que me digan que no puedo decirle nada a nadie. Lo siento mucho por mi familia, por todo lo que les he hecho pasar y por todo lo que han sufrido mis amigos. No pienso en cómo recuperar mi carrera, pienso en cómo recuperar mi vida y la de mi familia. Eso es todo lo que puedo decir", este es el texto de despedida de Caroline Flack que la familia de Caroline ha decidido hacer público a través del portal Eastern Daily Press.