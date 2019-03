Carlota Casiraghi, con estilo hasta para pasear a su perrito

Carlota Casiraghi y su madre Carolina se han ido de compras por la calles monaguescas, con muy buena compañía. No es ningún guapo hombretón, no. Madre e hija no quisieron salir de casa sin sus más fieles amigos: un grupo de perritos que, como sus famosas dueñas, lucieron sus mejores correas por las tiendas del lugar.

Los dos perritos salchicha de la familia Grimaldi no son como cualquier otro perro. Por eso, nosotros nos proclamos fans absolutos de ellos, y más si vemos cómo pasean los pequeñines. ¿¡Qué mejor para un perro de esta raza que una correa compuesta de una tira de salchichas!? Seguro que el complemento en cuestión se convierte en la última moda perruna tras verlo lucir a unos canes tan chic.