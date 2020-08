Las fotos de Carlota Casiraghi que han disparado los rumores de embarazo

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam podrían estar esperando su segundo hijo en común y el tercero para ambos. La pareja, que contrajo matrimonio en 2019, se encuentra disfrutando de unas vacaciones estivales en la isla de Pantelaria, situada entre Túnez y Sicilia, desde donde la hija de la princesa Carolina de Mónaco se ha convertido en la protagonista de la portada de la edición francesa de la revista Closer por unas curvas sospechosas en la zona del vientre, que han hecho saltar todas las alarmas.

Closer | Closer

Luciendo un vestido bohemio muy colorido hemos podido ver cómo existe un vuelo extraño en la zona del abdomen que no suele estar presente dada a habitual delgadez. Su impropia barriguita podría confirmar los rumores de embarazo, que en estos momentos están acaparando todo el protagonismo de las noticias, y haría que Carolina de Mónaco se convirtiera en abuela por octava vez.

Sin embargo, desde que salió a la luz su relación, no hay día en que no se hable de una posible ruptura entre ambos, una ruptura que no ha llegado, pero que todo el mundo comenta. Tanto que, hasta la citada revista ha publicado como titular de la noticia: ''Un segundo hijo para salvar su relación''.

Seguro que te interesa...

El peculiar vestido de novia de Carlota Casiraghi en su boda con Dimitri Rassam