Carlos Felipe de Suecia, el príncipe azul que se despide de su soltería

Si pensabais que el apuesto, simpático y elegante Carlos Felipe de Suecia no tenía ningún defecto os equivocáis: ha elegido a Sofía Hellqvist como futura esposa. La ex stripper no gusta ni a la Familia Real sueca ni al resto de mujeres y hombres que ven en él al príncipe azul de un cuento de hadas.

Este 'Apolo' contemporáneo al que le sientan tan bien los trajes, e incluso mejor que al mismísimo Christian Grey, nadie puede negar que es perfecto, o casi. El mediano de los hijos de los reyes Carlos XVI y Silvia de Suecia es uno de los ‘royals’ más versátiles y sorprendentes de todas las monarquías europeas. Lo mismo te lo encuentras viendo una exposición ‘hipster’, participando en una competición automovilística, diseñando cerámica o haciendo fotografías para National Geographic. En cuanto a su educación, Carlos Felipe, a pesar de su dislexia, ha cursado economía de empresa y la carrera militar de la que tiene el grado de capitán. ¡Menudo partidazo!

Siendo uno de los guapos oficiales de Europa, y como buen miembro de la realeza que es, este príncipe ha sido protagonista de algunos escándalos. El más sonado estuvo relacionado con la publicación de unas fotos íntimas y, por supuesto, la confirmación de su relación con Sofía Hellqvist justo después de que la Casa Real emitiera un comunicado diciendo que era solo una relación pasajera tras su ruptura con su ex, Emma Pernald.

Sea como sea, mañana sábado 13 de junio, Carlos Felipe se despide de su soltería para convertirs en un hombre casado... ¡Y seguro que deja miles de corazones tristes por todo el mundo!