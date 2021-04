Las críticas se ceban con la sobrina de la reina Letizia por su primer perfume

Todo lo que hace Carla Vigo es comentado y muchas veces duramente criticado. Y es que cada paso que da la sobrina de la reina Letizia es noticia desde que cumplió la mayoría de edad, sin embargo eso no hace que se esconda, y mucho menos en sus redes sociales donde continuamente publica todo lo que hace, así como también sus sentimientos más profundos. Es por ello que ahora ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un perfume, que además ¡lleva su mismo nombre!.

Y es que la joven ha sido elegida por una marca 'made in Spain' como rostro de su nuevo producto, lo que ha hecho que por fin haya tenido la oportunidad de poner en práctica todo lo que sabe tras años formándose como actriz y bailarina. En el spot de seis minutos de duración, se ve a la hija de Érika Ortiz protagonizando 'una historia de amor' (como así se llama el anuncio), junto a otra mujer, mientras viste un precioso vestido rojo.

Aunque, como era de esperar, las críticas no han tardado en llegar, algo que ha hecho que Carla se defienda nuevamente de sus "haters". "Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero qué pasa, ¿que como no se ve no existe? Las cosas no van así", comenzaba diciendo. A lo que añadió: "Y sí, a lo mejor tengo facilidades, ¿pero qué pasa? ¿que de la parte oscura no habláis? De verdad, lo que hay que aguantar", refiriéndose a lo malo de tener el apellido Ortiz en su nombre. Además también ha asegurado que la marca que la ha contratado "no tenía ni idea" de quién era ella y que "es muy fácil hablar sin saber".

Con estas declaraciones Carla Vigo ha demostrado una vez más lo cansada que está de ser continuamente criticada y también, que seguirá defendiéndose de los que lo hacen.

