Carla Vigo Ortiz, la sobrina de la reina Letizia, le ha dedicado una preciosa canción dirigida a su madre, Érika Ortiz, quien falleció hace ya 13 años. Este fue un duro golpe para la joven que entonces era tan sólo una niña de cinco años, pero no ha dejado de recordar a su madre día tras día.

Y como cada 7 de febrero, Carla le ha hecho un pequeño homenaje a su madre con una canción de Ocer y Rade vía stories de Instagram: "Y aunque me vea jodido, te juro que voy a estar bien. Perdóname, me siento solo, sin salida. Mis ojos llorando, mi corazón no te olvida. Mamá, te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo, pero desde allí me cuidas".

A pesar del tiempo, la prima de las infantas Leonor y Sofía, no se olvida de su madre y para ella siempre estará presente...

