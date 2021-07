Carla Vigo habla sobre la ausencia de su tía, la reina Letizia, en el funeral de su abuela

Este martes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Letizia, y bisabuela de Carla Vigo, la princesa Leonor y la infanta Sofía, bisnietas a las que estaba muy pegada, ya que tenían muy buena relación.

Menchu Álvarez fue despedida en la más absoluta intimidad el pasado miércoles 28 de julio. Allí pudimos ver al del padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz, quien estaba realmente afectado tras el fallecimiento de su madre. A pesar de ser un funeral de lo más privado, la reina Letizia no acudió a despedirse de la matriarca de la familia que ya descansa en paz, ausencia que Carla Vigo, su sobrina, entiende perfectamente, pues así se lo ha hecho saber este jueves en sus declaraciones a la prensa.

Jesús Ortiz arropado por su hermana, Henar Ortiz | GTRES

Carla Vigo ha hablado por primera vez ante las cámaras tras el fallecimiento de su bisabuela, de la que guarda un buen recuerdo, ya que considera que era una persona muy buena y especial. Además, ha dado las primeras declaraciones de cómo se encuentra tras la triste pérdida, así como la ausencia de su tía en el funeral. También ha querido desvelar detalles sobre su relación...

Carla Vigo ha hablado sobre la entrevista póstuma de su bisabuela, que publicaba el medio OK Diario tras su muerte. "No tenía ni idea de esa entrevista, supongo que como todos, me ha chocado un poco". Aún así asegura que no le ha sorprendido: "Nunca habló con nosotros de eso, pero conociéndola puede ser verdad. Estuvo tres horas hablando con ella, no creo que ella se pensase que era una charla normal", "No lo entiendo muy bien. No querría crear polémica y dijo: ya cuando me muera la sacamos", han sido algunas de las declaraciones de la prima de la princesa Leonor a la prensa.

Además, ha confirmado que está muy enamorada y feliz con su pareja y la gente que le rodea, como su amiga inseparable, Amor Romeira, quien tampoco la dejó de lado tras el fallecimiento de su bisabuela.

Seguro que te interesa...

La reacción de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, cuando le preguntan por el embarazo de su tía Telma Ortiz