El enorme tatuaje que se ha hecho Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, en el brazo que nada tiene que ver con la realeza

La sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, ha vuelto a desafiar a las leyes de la realeza haciéndose un enorme tatuaje en el brazo en el que se ve la cara de un tigre dibujada de forma lineal y geométrica, dividida a la mitad y con solo medio rostro sombreado. Así, con parte del brazo ocupada por este animal, ha sorprendido a sus seguidores la rebelde hija de la fallecida Érika Ortiz.

En su Instagram no sólo ha mostrado el resultado sino que también ha dejado ver el proceso en el que muestra cómo el tatuador del estudio en Madrid realiza el minucioso trabajo. Carla, que apostó por poner en modo público su Instagram hace tan solo unos días, ha tenido que tragarse las críticas recibidas por parte de algunos usuarios, ya que mientras unos alababan su decisión y la animaban a seguir por este camino, otros se han visto muy reticentes con la nueva estética de la joven.

Es por esto que, en la publicación abundan mensajes decididos a dar su opinión sobre el tatuaje de una forma despectiva con frases como "demasiado grande", "no hace falta mancharse la piel con esas tintas" o incluso "con lo joven que eres, con el tiempo te arrepentirás". Lo que está claro es que cada vez, la sobrina de la reina es más mediática y, además, tampoco duda en exponerse haciendo públicas imágenes de su vida privada que seguro que no son del todo bienvenidas por su familia. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

