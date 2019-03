Carla Bruni se desvincula de la vida pública de su marido, Sarkozy

¡Letizia y Bruni ya no compiten!

La mujer del presidente de Francia, Carla Bruni, no ha querido acompañar a su marido, Nicolas Sarkozy, en su visita a España, al parecer por su nueva faceta de mamá. Sin embargo, son muchos los que afirman que no quiere ser partícipe de la agenda pública de su marido para no dañar su imagen de cara a las elecciones.