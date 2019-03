Un campeón de paddle surf salva a Christian de Dinamarca en una playa australiana

El mar es muy traicionero y cuando hay oleaje siempre hay que extremar la precaución. Y si no que se lo digan a Federico y Mary de Dinamarca, quienes se llevaron un buen susto durante sus vacaciones familiares en Australia cuando la fuerte corriente atrapó al Príncipe Christian mientras jugaba con las olas.

La familia real se encontraba pasando un día de playa en Mermaid Beach, en Gold Coast, cuando la marea arrastró al pequeño. Según The Courier Mail, Federico se lanzó al agua en su busca y Mary avisó al socorrista, quien logró rescatar al niño y sacarlo hasta la orilla sin ningún daño. El nombre del héroe es Nick Malcom, un neozelandés de 25 años tres veces ganador de paddle surf en su país, y no se enteró de quien era el afectado hasta que sus padres no se lo contaron y le cubrieron de alabanzas.

A pesar del incidente, la familia ha seguido disfrutando de sus vacaciones con normalidad, ya que al día siguiente volvieron a la playa y estuvieron haciendo surf, aunque con la mayor precaución. Los Glücksburg llegaron el pasado día 15 de diciembre a Australia y se quedarán hasta el día 30, justo para acudir al banquete de Año Nuevo de la Familia Real Danesa.