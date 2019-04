Camille Gottlieb, la hija pequeña de Estefanía de Mónaco, presume de figura tras perder 14 kilos

Camille Gottlieb, la hija pequeña de Estefanía de Mónaco, se encuentra de vacaciones con su madre en Isla Mauricio. La joven presume desde las paradisíacas playas de su nueva figura, y es que ha perdido 14 kilos.

Sus seguidores se han dado cuenta rápidamente y no han dudado en preguntarle cuál ha sido el secreto de su bajada de peso, a lo que ella ha respondido: “He perdido 14 kilos debido a un problema de salud, pero a grandes rasgos no practico ningún deportes específico y como con normalidad”.

Eso sí, ha recalcado que piensa ponerse las pilas a la vuelta: “Pero cuando vuelva de vacaciones, comenzaré a practicar deporte y a comer muy equilibradamente para estar a tope este verano”.

Camille es todavía bastante desconocida dentro de los Grimaldi. La joven de 20 años es fruto de la relación de su madre con el guardaespaldas real Jean Raymond Gottlieb.