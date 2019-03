Las bodas de oro de los reyes de España... ¡en puente y con un annus horribilis!

Podrían haber especificado que no hay celebraciones porque la situación del país no está para fastos y porque la Familia Real, vistos los últimos acontecimientos, no tiene nada que celebrar.

Don Juan Carlos y doña Sofía, se conocieron en 1954, durante un crucero a bordo del yate 'Agamenon' organizado por la reina Federica de Grecia para los jóvenes de la realeza europea. Coincidieron de nuevo en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, pero no sería hasta la boda de los duques de Kent, en 1961, cuando don Juan Carlos y doña Sofía empezaron a verse “con otros ojos”. Dicen que por aquel entonces, don Juan Carlos estaba enamorado de Mª Gabriela de Saboya, y doña Sofía de Harald de Noruega.

El día de la pedida, en septiembre de 1961, don Juan Carlos le tiró a doña Sofía una cajita mientras le decía “Sofi, cógelo”. Dentro de esa cajita había un anillo de rubíes, mientras que ella le regaló un sello de oro, que habitualmente el Rey luce en su mano izquierda. En 1962, las cosas no pintaban mucho mejor que ahora para los Borbones. Era una familia exiliada sin trono, don Juan confiaba regresar a España como rey, doña María vivía con el doloroso recuerdo de la pérdida de su hijo y don Juan Carlos tenía que hacer malabarismos entre Madrid y Estoril para sacar adelante un futuro.

No fue una boda de fácil organización, puesto que había muchos intereses y nadie quería ceder. Se tuvo que llegar a un consenso para que la ceremonia se celebrara mediante el rito católico (fue breve y apenas había invitados) y el rito ortodoxo que duró una hora, se hizo con toda la pompa y asistieron las autoridades. Para que se vieran las imágenes en España se tuvo que esperar hasta bien entrada la noche del día 14 de mayo, y hubo una consigna clara: los padres del novio tenían que salir en las imágenes lo menos posible.

Asistieron 137 miembros de casas reales, donde los más aclamados fueron los príncipes de Mónaco y donde no acudieron, sorprendentemente, los reyes de los belgas Balduino y la española Fabiola. La duquesa de Alba fue la encargada de abrir una cuenta bancaria para que los españoles pudieran hacer su regalo a la pareja. Con motivo de la boda, Franco obsequió a doña Sofía con una diadema de brillantes transformable en broche o collar (que lució la infanta Cristina el día de su boda con Iñaki Urdangarín) y a don Juan Carlos con una escribanía de plata del siglo XV.

Para la ocasión, don Juan Carlos vistió el uniforme de teniente de Infantería, el collar de Carlos III y el Toisón de Oro, entre otras condecoraciones; y doña Sofía un precioso vestido del diseñador Jean Desses, de satén plateado, cubierto de encaje y tul. El velo de cinco metros, que era el mismo que llevó la reina Federica cuando se casó con el rey Pablo de Grecia, iba sujeto por la diadema de brillantes “prusiana”, regalo de la reina Federica a su hija, y fue la misma que le cedió la reina a Letizia para casarse con el príncipe Felipe. Como detalle español en la ceremonia, se decoró el templo con 45.000 claveles rojos y amarillos, traídos expresamente de Valencia y Cataluña.

Hubo más anécdotas durante la ceremonia: al igual que le ocurriera a la Infanta Elena durante su boda con Jaime Marichalar, la Reina Sofía olvidó solicitar a su padre el permiso que el protocolo real exige antes de dar el sí quiero. A continuación tuvo que pedirle el pañuelo a don Juan Carlos porque se puso a llorar al percatarse de su error.

Dicen que de una boda sale otra, y dos de las ocho damas de honor de la reina conocieron a sus maridos entre dos de los caballeros acompañantes del rey: Ana de Francia con el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Ana Mª de Dinamarca con Constantino de Grecia.

Quizás no tengan nada que celebrar como pareja después de todo lo que ha salido a la luz últimamente, o quizás ya sabíamos pero nadie se atrevía a contar. Lo que si está claro es que a nivel institucional han desempeñado su papel a la perfección y el balance no puede ser más que positivo. Esperamos y deseamos que su particular “annus horribilis” termine cuanto antes.