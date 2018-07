La boda de Ernst August de Hannover y Ekaterina Malysheva

Ernst August y su novia, Ekaterina Malysehva, se han dado este sábado el 'sí quiero', tras prometerse hace algo más de un año durante unas vacaciones en Grecia. El príncipe heredero se ha casado en una ceremonia religiosa con cerca de 400 invitados después del primer enlace que tuvo lugar el jueves en el Nuevo Ayuntamiento de Hannover. Junto con la boda de Pippa Middelton celebrada hace unas semanas, el enlace del heredero de Hannover será uno de los más reales del año.

Esta celebración se ha visto salpicada de polémica tras la oposición del padre del novio que anunció días antes que emprenderá medidas legales para recuperar todos los bienes que cedió a su hijo en los últimos años. "No ha sido fácil tomar esta decisión porque también involucra a mi hijo. Pero me he visto obligado a hacerlo porque están en juego la preservación de los intereses de la casa de Hannover, incluidos valiosos bienes culturales que son propiedad de la Casa desde hace siglos", dijo.

Alejandra de Hannover luce un precioso vestido rosa | Gtres

La boda ha tenido lugar en una iglesia del Mercado de Hannover. El novio llegó en coche junto a su madre Chantal Hochuli vestida con un elegante traje de chaqueta en tono gris perla. El príncipe se decidió por un chaqué. Los exhermanastros de Ernst, Andrea, Pierre y Carlota fueron los primeros en llegar al lugar del enlace. Por otro lado, el hermano del novio, Christian de Hannover acudió junto a su prometida Sassah de Osma.

El sacerdote, obispo de Hannover y amigo del novio desde hace años, Horst Hirsheler, ofició la ceremonia. Además, un coro de niños interpretó piezas de Handel como el famoso 'Aleluya' del compositor germano y piezas rusas en honor a la novia.

Los hermanos Casiraghi Andrea, Pierre junto a su esposa Beatrice Borromeo, y Carlota | Gtres

En un coche de caballos, se dirigieron a la galería Herrhausen donde les esperaban sus 400 invitados. Por la noche, la fiesta continuaría en el castillo de Mariemburg, propiedad de la Casa de Hannover. Para esta ocasión, la diseñadora rusa ha elegido el tercero de los tres vestidos que su amiga Sandra Mansour diseñó exclusivamente para ella.

Andrea Casiraghi con toda su familia | Gtres

Nos encontramos ante una de las dinastías más importantes de la realeza europea. La ya Duquesa de Brunswick-Lüneburg seguirá ejerciendo como diseñadora de la moda en su firma, EKAT, muy conocida entre Sienna Miller o Poppy Delevinge. Ha sido una boda muy esperada tras más de cinco años de relación. Además, la pareja que vivía en Londres ha tenido un detalle con sus invitados en donaciones caritativas para los refugiados de Hannover: "en nuestra boda es el mejor regalo que nos pueden dar".