Beatrice Borromeo, la esposa de Pierre Casiraghi, se queda atrapada con su Smart en Milán

TUVO QUE ESPERAR A QUE UN FURGÓN DESCARAGARA LA MERCANCÍA

Beatrice Borromeo ha protagonizado una de sus anécdotas más divertidas, aunque a ella no le hizo mucha gracia, no hay más que ver las imágenes para comprobarlo. La mujer de Pierre Casiraghi se quedó atrapada en su coche, un Smart gris, durante uno de sus viajes a Milán. La aristócrata italiana dejó su vehículo estacionado, fue a hacer sus recados y a la que volvió se dio cuenta de que no podía salir porque una furgoneta con mercancía le había dejado atrapada. Borromeo tocó el claxon, bajó la ventanilla y les pidió (a los conductores del furgón) que por favor le dejaran pasar. ¿Te imaginas qué pasó?