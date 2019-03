Las anécdotas del príncipe Carlos y Camila

Ayer llegaron a España el príncipe Carlos de Inglaterra y su mujer Camila. Una visita oficial que durará tres días y de la que entre audiencias, saludos y paseos con personalidades políticas, podemos rescatar varias curiosidades.

La primera es lo guapa que está Camila. No sabemos si será el solecito, la comida o la alegría de España pero la vemos estupenda. Y Carlos también, su simpatía, elegancia y su tono rojizo de piel habitual no cambia.

Ahora, algo que no les perdonamos es que no quisieran probar nuestro jamón en su visita al Mercado de San Miguel. Con lo rico que está nuestro producto typical spanish... Pero no, prefirieron su té a las cinco en casa del embajador inglés.

Y para terminar, otro detalle que nos ha dejado algo traspuestos ha sido el desplante que tuvieron con la duquesa de Alba. Ni Carlos ni Camila se arrodillaron ante nuestra Cayetana y fue ésta quien les hizo la reverencia. Esta vez se lo perdonamos porque deben estar nerviosos por la boda de Guillermo y Kate, pero esperemos que no vuelva a pasar.