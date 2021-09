La reina Letizia ha regresado al lugar que le vio nacer como comunicadora. Y es que, este martes volvía a las aulas y pasillos de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid para conmemorar su 50º aniversario. Un memorable acto en el que ha sido nombrada exalumna de honor y que le ha llevado a subirse al atril para pronunciar uno de sus discursos más personales hasta día de hoy.

La reina Letizia asiste al 50º aniversario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid | GTRES

Presidiendo el escenario, el agradecimiento, la pasión y la nostalgia se han convertido en las protagonistas de sus palabras. Durante su intervención, Doña Letizia ha querido echar la vista atrás para recordar una anécdota de lo más divertida que vivió durante su etapa universitaria.

"No voy a aburriros ni a ponerme intensa con historietas de aquella época, pero me acuerdo en una clase, no sé si era cuarto o quinto, estaba un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi gritando: 'Ortiz, mire Ortiz, yo no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada -se refería a las preguntas, a la curiosidad-, ahí no tiene rival''', recordaba con humor la mujer del Rey desatando las risas del público.

"Yo creo que lo de la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ya no cuento las respuestas que me dan'', continuaba explicando. "Todo era gratitud en los dos o tres minutos que había imaginado en mi cabeza. Ayer, cuando le daba vueltas a qué iba a decir esta mañana, sabía lo que me iba a pasar cuando entrase en esta facultad, sabía lo que me sucedería a mí'', confesaba emocionada ante la añoranza de acordarse de la entonces aquella Letizia Ortiz que nunca hubiese imaginado formar parte de la Familia Real.

La reina Letizia durante el discurso del 50º aniversario del centro | GTRES

Asimismo, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía también ha querido aclarar una posible duda que, quizás, muchos de los presentes se preguntaban: "Estaba pensando también que quizás alguno de vosotros o vosotras os estáis preguntando por qué quise ser periodista. Ahora me estoy acordando de lo que sentí cuando recibí la carta, esa carta de las de antes, de papel metida en un sobre, con membrete, que nos la dejaban en el buzón. Esa carta en la que éramos admitidos como estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Información después de haber aprobado la selectividad. La verdad es que si lo pensáis parece de otro siglo, pero es que es de otro siglo, que la facultad cumple 50, y yo a punto estoy, como sabéis, bueno, como sabe toda España''.

