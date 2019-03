Alberto de Mónaco y Charlene no saben lo que es una cama de matrimonio

El principado no para de recibir malas noticias. Y es que la luna de miel está dando mucho que hablar y no por las actividades que Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock están realizando, precisamente. Si hace unos días era un hijo ilegítimo lo que acaparaba las portadas, hoy el diario sudafricano City Press ha sacado a la luz la distancia a la que duerme la pareja. No se trata de una cama doble, ni mucho menos, sino de kilómetros. Han leído bien: los recién casados duermen a 16 kilómetros de distancia.

En los actos de su agenda oficial aparecen juntos, sin embargo, cuando acaba el horario laboral cada uno por su lado. De hecho, aseguran que abandonan las fiestas a las que asisten en coches diferentes. Es más, cuando los fotógrafos pedían un beso, un beso-express en la mejilla era todo lo que les podía sacar.

Ni las 4000 libras que cuesta la lujosa suite en el Oyster Box Hotel de Umhlanga Rocks han conseguido que Charlenne duerma con Alberto. Ella se queda en una habitación más barata en ese mismo hotel y el príncipe se va a un Hilton de Durban.

Según el diario el distanciamiento se debe a las pruebas de paternidad que Alberto se ha hecho. Charlene prefiere mantener las distancia hasta que lleguen los resultados. Eso es ponerle a raya y lo demás son tonterías.

¿Puede una pareja atravesar una crisis en plena luna de miel?