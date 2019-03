Alberto de Mónaco y Charlene podrían estar esperando su primer hijo

LA REVISTA PRONTO LO CONFIRMA

A pesar de que ellos aún no lo han confirmado, los rumores sobre si Charlene y Alberto de Mónaco están esperando un hijo están cobrando cada vez más fuerza. Y es que, el cambio de look de la ex nadadora unido a las anulaciones sufridas en su agenda oficial, han sido los motivos que han hecho saltar todas las alarmas.