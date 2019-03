Zendaya denuncia los retoques con Photoshop utilizados en la revista Modeliste

Parece que el ideal de belleza perfecta está llegando a su fin. Después de que Inma Cuesta revolucionase las redes sociales con su denuncia a los retoques abusivos de Photoshop que le habían realizado en el último posado que protagonizó para El Periódico, una nueva celebrity se une a esta lucha: Zendaya.

La cantante, al igual que hizo Inma Cuesta, ha utilizado su cuenta personal de Instagram para denunciar los retoques que le han practicado en el posado que ha realizado para la revista Modeliste. En ella, la cantante ha sido testigo de cómo han reducido sus piernas y caderas de forma asombrosa.

"Una nueva sesión de fotos ha salido hoy y me he quedado muy sorprendida al comprobar que mis caderas y torso de 19 años han sido bastante manipuladas. Éstas son el tipo de cosas que provocan que las mujeres se sientan inseguras y crean ideales irreales de belleza. Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque", revelaba la cantante a través de su Instagram.

Y es que parece que algunas famosas se están cansando de que manipulen su belleza hasta convertirlas en mujeres irreales.