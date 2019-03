Dj Zedd ha revelado que Selena Gomez siempre ha sido la chica de sus sueños

Selena Gomez y Zedd son una pareja ideal. El Dj no puede vivir sin Sele, y es que por lo visto, Zedd ha fantaseado con la cantante desde hace un tiempo. 'Quien la sigue la consigue', y es que para el Dj, la cantante es "la chica de sus sueños", según informaba una fuente a HollywoodLife.com. "Él piensa que Selena es perfecta”, añadía esta misma fuente.

¿Por qué será su chica perfecta?, sencillamente por que: "Selena es tan agradable y tan hermosa. A Zedd le ha gustado siempre, es como la chica de sus sueños, y con ha vuelto a la vida. Es un logro poder salir con ella, porque siempre pensó que era estupendo tener los sentimientos desde lejos, y ahora, sabe que es real. Ella es exactamente lo que pensaba que iba a ser. Zedd piensa que Selena es perfecta", continuaba diciendo la fuente. ¡Zedd es un chico claramente enamorado!

Con estas declaraciones deja claro que Sele no se le va a escapar, y que el amor de Sele y Zedd está cada día más consolidado, incluso piensa que él es mucho mejor que Justin Bieber para Selena. "Zedd es real, no es un mocoso, no tiene un ego fuera de serie, y está abrazado a su talento y puede hacer cosas con él. Él cuida todo lo que tiene y disfruta de su vida. Ego de Justin "yo primero" una actitud que a Selena no le gusta. Zedd es un hombre real y con los pies en la Tierra".