Zayn Malik vuelve a cambiarse el look tiñéndose el pelo de rosa

¿CON MOTIVO DEL DÍA DE SAN VALENTÍN?

No sabemos si Zayn Malik decidió teñirse el pelo de rosa para dar una sorpresa a Gigi Hadid por San Valentín, pero lo que está claro es que Zayn le ha cogido el gusto a eso de cambiar de look. Tras la salida de One Direction, hemos visto a Zayn con el pelo rubio platino, gris, verde… ¡y ahora rosa! ¿Se está haciendo todo un adicto a los tintes?