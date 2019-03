Zayn Malik ya tiene nombre para llamar a sus fans: Zquad

El éxito en solitario de Zayn Malik es indiscutible, tras alcanzar el número uno con sus primeros singles en las listas de todo el mundo el cantante ahora sí que puede decir que es un artista de masas con todas las letras. Y es que, sus fans ya tiene fandom con el que identificarse.

El nombre elegido para llamar a los seguidores de Zayn no es otro que el de, Zquad. Ahora, todos los fans del cantante podrán unir sus voces bajo el grito de este original nombre para hacer conocer al mundo que su mayor ídolo es Zayn Malik.

Así, el artista se desliga del todo de One Direction y tiene que decir adiós a las directioners. Pero esto no quiere significa que tengas que elegir entre uno u otro, es perfectamente compatible ser fan del grupo británico o del ex componente de la banda. Esperamos que este nuevo logro en la carrera de Malik no haga que sus diferencias con One Direction vayan a más.