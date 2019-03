Zayn Malik se tatúa un enorme micrófono en su antebrazo derecho

YA SUMA SEIS TATUAJES EN SU CUERPO

A Zayn Malik le encantan los tatuajes y no ha dudado en sumar uno más a su colección: un micrófono. ¡Y menudo micrófono! Porque el artilugio en cuestión le cubre todo el antebrazo derecho. Se ve que a sus compañeros de One Direction les ha hecho mucha gracia ya que no dudaron en burlarse de él durante un concierto. ¿Quieres ver cómo es de grande el micrófono de Zayn?