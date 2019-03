Zayn Malik sustituye a su novia Gigi Hadid por la actriz Nicola Peltz en el videoclip de 'It's You'

LA RUBIA TIENE UN CIERTO PARECIDO A GIGI Y SU EXNOVIA

El ex One Direction está llegando a lo más alto con su incipiente carrera en solitario. Si triunfó con su primer single 'Pillow Talk' y el videoclip del tema protagonizado por él y su novia, la modelo Gigi Hadid. Ahora, el cantante está preparando su segundo éxito con su nuevo single 'It's You' donde en el vídeo del mismo sustituye a su sexy chica por otra flamante rubia, la modelo de 'Transformers', Nicola Peltz, quien tiene un gran parecido a Gigi y a su ex novia Perrie Edwards.