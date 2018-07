Zayn Malik sufre un grave ataque de ansiedad antes de actuar en el Capital Summertime Ball y tiene que suspender el concierto

Zayn Malik tendría que haber actuado ayer en el festival Capital Summertime Ball en Inglaterra, tal y como rezaba el cartel del evento, pero un incidente de última hora hizo que el joven artista tuviera que cancelar su actuación.

Y es que, tal y como Zayn publicó en un comunicado a través de su cuenta de Instagram no pudo actuar, como se tenía previsto, porque había sufrido un grave ataque de ansiedad que ha impedido que lleve a cabo su subida al escenario debido al agobio que sintió por la magnitud del concierto.

"A todas aquellas personas que han estado esperando para verme actuar en el Capital Summertime Ball... Volé a Reino Unido la noche anterior para aparecer en mi país de origen frente a mi familia, amigos, y lo más importante mis fans del Reino Unido.

Por desgracia, mi ansiedad que me ha perseguido a lo largo de los últimos meses en las presentaciones en vivo ha consumido una parte de mí… con la magnitud del evento, he sufrido la peor ansiedad de mi carrera. No puedo disculparme lo suficiente, pero quiero ser honesto con todas las personas que pacientemente esperaban para verme, os prometo que haré todo lo posible para hacer frente a esto y a todo el mundo que he decepcionado hoy.

Sé que las personas que sufren de ansiedad van a entenderlo y espero también lo mismo de aquellos que no pueden identificarse con mi situación".

Sus fans se han volcado con Zayn y le han mandado numerosos mensajes de ánimo: "Te queremos y te entendemos", "tienes que ser fuerte, estoy siempre contigo", "cuídate mucho, estaremos aquí cuando estés preparado", son solo algunos de los comentarios que le han transmitido.

Un portavoz del festival en el que tenía que participar mostró su total comprensión con la decisión de Zayn Malik: "Estamos seguros de que Zayn dejará que sus fans conozcan lo que ha pasado tan pronto como sea posible y sabemos que todos se unirán a nosotros deseándole lo mejor", afirmaba.