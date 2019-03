Zayn Malik rompe su silencio tras su salida de One Direction

Sobre la alfombra roja de la pasada gala de los Asian Awards en Londres se vivió uno de los momentos más esperados de los últimos meses: ¡la primera aparición pública de Zayn Malik desde que abandonó One Direction!

Un momento que se vivió con gran nerviosismo entre los paparazzis, y es que nadie quería perder la oportunidad de captar con su cámara la primera aparición del excomponente de One Direction. Además, Zayn sorprendió a todos con su nuevo look: ¡se ha rapado el pelo!

Allí, durante la gala, el cantante aprovechó que subió al escenario para agradecer a sus excompañeros de One Direction haber compartido con él estos maravillosos cuatro años: "Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a cuatro de los mejores hombres que he conocido. Todo lo que he hecho con ellos se quedará conmigo por el resto de mi vida", dijo el músico en el escenario.

Y es que parece que Zayn está empezando a dar la cara tras su abandono del grupo. Este pasado lunes, el cantante también utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a sus fans haberse mantenido a su lado en estos duros momentos: "Muchas gracias a todas las personas que ha estado ahí durante las últimas semanas, los amo a todos...", comentó Zayn en las redes.