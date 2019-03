Zayn Malik revoluciona las redes sociales con su 22 cumpleaños

HA SIDO TRENGING TOPIC DESDE PRIMERA HORA

¡Zayn Malik cumple 22 años! El componente de One Direction ha celebrado su cumpleaños convertido en trending topic desde primera hora de la mañana. No habido directioner que no haya querido felicitar a su ídolo a través de las redes sociales, y Zayn, tan atento como siempre, ha retuiteado a todos aquellos a los que ha podido. ¡Felicidades!