Zayn Malik revela que siempre querrá a Perrie Edwards

Después de que la ruptura de Zayn Malik y Perrie Edwards conmocionase el panorama celebritero, ahora los chicos parecen haber enterrado el hacha de guerra.

Y es que aunque hemos sido testigos de cómo Perrie llamaba "capullo" a Zayn, él ahora ha confesado que siempre la querrá. Además, después de que la forma de cómo rompió con ella (mediante un mensaje de móvil) haya corrido como la pólvora por todas las portadas, el excomponente de One Direction ha querido hablar sobre este tema desmintiéndolo.

"Yo la quería de verdad y nunca se me habría ocurrido terminar nuestra relación de esa forma. No quiero explicar por qué lo hice. Solo quiero que el público sepa cómo no lo hice", confesaba Zayn. Además aclaró que para él romper así con una persona con la que has mantenido una relación de cuatro años hubiese sido bastante rastrero. ¿Qué pensará la componente de Little Mix sobre esto?