Zayn Malik revela que el sexo era un tema tabú para los One Direction

En un extracto de la autobiografía que publicará Zayn Malik, que lleva como título su nombre, el novio de Gigi Hadid ha confesado que una de las razones por las que se disolvió One Direction era porque él no tenía capacidad de hablar sobre determinados temas en sus canciones, como por ejemplo el sexo.

"Cada letra que he compuesto tiene una auténtica historia detrás. Todo lo que tuve que trabajar para crear 'Pillowtalk' mereció la pena porque, en cuanto la terminé, sentí que estaba en el camino adecuado. También pude escribir sobre un tema que no había podido abordar en mi época con One Direction: el sexo", revela el intérprete en una publicación de la revista musical NME.

Y es que según hemos podido saber, el guapísimo Zayn ha querido dejar claro cuáles han sido los motivos por los que canceló varios conciertos: problemas emocionales y ansiedad, y ha querido presentarse a sus fans de la manera más transparente, sincera e íntima posible.

"Voy a mostrarles tanto como pueda sobre mí, sobre lo que soy, para que puedan juzgarme conociendo mi historia a través de mi propia versión, no por lo que ven en la prensa o lo que se extrae de las habladurías", ha concluido.