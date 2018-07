Zayn Malik revela qué es lo que realmente le conquistó de Gigi Hadid

Aunque todavía no sabemos a ciencia cierta si siguen juntos o no, Zayn Malik ha concedido una entrevista a la revista Paper en la que además de hablar de sus problemas de ansiedad, de revelar que se siente sexy gracias a sus fans, ha confesado qué es lo que realmente le conquistó de Gigi Hadid, y no, no es su físico descomunal.

El excomponente de One Direction ha explicado en la publicación que lo que más le gusta de una mujer es su inteligencia: "Siempre he dicho que encuentro la inteligencia muy seductora. Cuando aprendo de alguien y me enseña algún tipo de lección, me resulta fascinante. Obviamente, encuentro la apariencia física importante, pero definitivamente la personalidad redondea la ecuación, sobre todo cuando te vas haciendo mayor. No se puede mantener una relación a largo plazo a menos que coincidas con esa persona. No todo es el exterior".

Desde que comenzó su carrera en solitario, no hay portada que se le resista. Y es que además de sexy, Zayn siempre se muestra de lo más sincero y sus titulares recorren las publicaciones de muchos portales.