Zayn Malik revela que nunca se habló con Harry Styles

Zayn Malik siempre ha tenido cruzado al que fue su compañero en One Direction, Harry Styles. En 2015, ya surgió la tensión entre ellos cuando todavía formaban parte del mismo grupo musical, pero parece que las últimas declaraciones que Zayn ha hecho sobre Styles han dejado atónitos a sus fans .

"Para ser honesto, nunca hablé con Harry, incluso cuando estaba en la banda. Así que en realidad no esperaba tener una relación con él cuando me fuera. Y no la he tenido", añadió Malik en una reciente entrevista que ha concedido a un medio americano.

Ahora, Zayn asegura estar trabajando mucho más tranquilo y a su ritmo pero no descarta que en un futuro pueda haber un reencuentro con su compañero de la banda.